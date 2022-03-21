«رمز للعطاء والقلب الطيب».. رسائل نجوم الفن لوالدتهم في عيد الام

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حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة والدتهم بعيد الأم الذي يحل اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر مارس، وتنوعت الرسائل بين الحزينة تارة والرومانسية التي تحمل معاني الحب والحنان تارة آخرى، ونرصد في ذلك التقرير رسائل نجوم الفن لوالدتهم في عيد الأم.

دوت الخليج

منى الشاذلي وهنا الزاهد

شاركت منى الشاذلي صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والتي ظهرت خلالها شبه كبير بينهم، وعلقت قائلة: ماما، كل سنة وانتي طيبة وكل الأمهات بخير.. عيد أم سعيد»، أما عن هنا الزاهد فنشرت صورة في أحضان والدتها، واكتفت بالتعليق عليها: «ربنا يلخليكي لينا يأحلى أم في الدنيا».

شيرين عبد الوهاب وهنادي مهنا

كتبت شيرين عبد الوهاب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة فيديو يجمع مجموعة صور لوالدتها: «كل سنة وأنتِ دنيتي، وحياتي يا أمي، ست الحبايب أحن وأطيب أم، ربنا يحفظ كل الأمهات، ويبارك فيهم»، بينما كتبت هنادي مهنة: «كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير، وربنا يرحم أمهاتنا اللي راحت مكان أحسن ويصبر قلب ولادهم يارب».

مي نور الشريف تهنىء نورا بعيد الأم

وفي ظهور نادر الفنانة نورا، حرصت ابنة شقيقتها مي نور الشريف، على توجيه رسالة تهنئة لها، فكتبت: «أمي حبيبتي.. مامي وخالتي نورا، ربنا يخليكوا ليا فوق راسي، وأكون تحت رجليكوا، ربنا يديمكوا نعمة عليا، ودائما مجمعنا وإحنا في أحسن صحة وحال، يا رب انظر إلينا نظرة كرم ورحمة، ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي وأختي وصحبتي، ويا رب تكوني راضيين عني بحبكو».

رسائل مؤثرة من نجوم الفن لوالدتهم الراحلة

هذا وحرص عدد آخر من نجوم الفن على توجيه رسائل مؤثرة عن والدتهم الراحلة، كان من بينهم الدنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، فكتبت إيمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة تجمعهما بوالدتها: «أول عيد ام منغير مامي، الحمدلله.. كل سنه و انتي طيبه يا ديدي و عيدك في الجنه باذن الله.. اشوفك علي خير يا مامي.. بحبك»، في حين كتبت دنيا: «اللهم اسعدها وارحمها ولا تحرمني بركة دعاها ورضاها.. وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وأنتي طيبة وفي الجنة يارب ضاحكة مستبشرة، بشكرك أنتي وبابي على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف اتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمدلله.. أشوفكم على خير يحبايبي يا أحن أهل في الدنيا».

كتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عيد الأم..باعتذر عن كل اللي طلبوا مني كلمه او فيديو سايعرض اعتذر للمعنيين بالأمر في العاصمه الإدارية اللي يشرفني أي عمل لها"، لكن والله العلي العظيم قسم عظيم ما قادر يخرج مني اي كلمه لعيد الأم ولا حتي ليا لها طعم.. اي عيد هذا وصاحبته رحلت، قلبي حزين واسفه"

واختتمت فريدة سيف النصر حديثها: "أنا زي اللي خسر بيته وناسه وقاعد في الطل عريان.. أمي اول بيت سكنته في رحمها وبين ضلوعها، وحشتيني ياجنتي ياكل دنيتي.. لوزه".

عبرت دنيا عبد العزيز عن حزنها وألمها الشديد لفراق والدتها، وكتبت لها رسالة ببالغ الحزن والآسى، والتي كان محتواها: ربنا مايوجع حد الوجع اللي أنا فيه، كل عيد أم وكل الأمهات بخير، أشوفك على خير يا أمي.