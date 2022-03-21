/687240/تألق-محمد-عبد-الشافي-وهذا-الثنائي-في-تدريبت-الزمالك

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام فيريرا بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين، تألق خلالها محمد عبد الشافي وأحرز هدف رائع برجلة اليمنى، كما ظهر عبد الله جمعة وعبد الرزاق سيسيه بشكل جيد خلال التقسيمة، ليشيد المدرب البرتغالي بهم.

وقام فيريرا بإيقاف التقسيمة اكثر من مرة لشرح بعض الجمل الفنية التي يرد تطبيقها، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع لاعبي الزمالك فيها.

كما حفظ المدرب البرتغالي بعض التكتيكات والجمل الفنية الذي يريد من اللاعبين تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة تصحيح الأخطاء بتكليف من فيريرا الذي أهتم بتلك المهام.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو في أخر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا تعادل سلبي، بعدما ودع الفريق البطولة بالخسارة من الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي للمباريات القادمة بالدوري، بجانب مواجهة ساجرادا بالجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

تأهيل أيمن حفني وتدريبات منفردة لثلاثي الفريق

أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب على هامش مران الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وتولى الدكتور عمر المطراوي مهمة تأهيل أيمن حفني حتى يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى، وتحدث فيريرا معه في جلسة سريعة للإطمئنان على حالته قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ميدو: عمر جابر بيحتفل بإنضمامه لمنتخب مصر بتسجيل هدف في مرماه

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول الأحداث على الساحة الرياضية مؤخراً.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المجور ببرنامج "الريمونتادا": "عمر جابر بيحتفل بإنضمامه لمنتخب مصر بإنه أحرز هدف في مرماه لصالح أهلي طرابلس".

وأكمل: " ولكن عمر جابر لاعب مميز ويستحق الإنضمام لمنتخب مصر، واي حد بيغلط ويسجل في مرماه".

وعن فوز المصري على القطن الكاميروني قال: "معين الشعباني عنده خبره في أفريقيا وأنا سعيد بوجوده في الدوري المصري لأنه مدرب مخضرم".

وزاد: "المصري أصبح عنده فريق هو عايز أيه، والمنظومة كلها بشتغل وعارفه هي عايزه توصل لأيه، ويقدموا مستوى مميز وماشيين بخطى ثابته في الكونفدرالية".

وأردف: "حلم حياتي إني أسفر 20 لاعب مصري لأوروبا ويلعبوا في أقوى المستويات حتى لو هدفع فلوس من جيبي".