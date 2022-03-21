/687239/بهجة-حياتنا-رامي-رضوان-يهنىء-دنيا-سمير-غانم-بعيد-الأم

حرص الإعلامي رامي رضوان على الاحتفال بعيد الأم الذي يحل اليوم الإثنين 21 مارس، بطريقة مختلفة، حيث قام بتوجيه رسالة رومانسية لزوجته بدلا من والدته وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي رضوان لدنيا سمير غانم في عيد الأم

نشر رامي رضوان صورة له مع الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع «فيسبوك»، وكتب عليها: «أحلى أم كايلا في العالم، ما شاء الله، بهجة حياتنا، كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي».

رسالة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي لوالدتها في عيد الام

على نفس السياق، وجهت كلا من الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم رسائل مؤثرة لوالدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد الأم، فكتبت إيمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة تجمعهما بوالدتها: «أول عيد ام منغير مامي، الحمدلله.. كل سنه و انتي طيبه يا ديدي و عيدك في الجنه باذن الله.. اشوفك علي خير يا مامي.. بحبك»، في حين كتبت دنيا: «اللهم اسعدها وارحمها ولا تحرمني بركة دعاها ورضاها.. وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وأنتي طيبة وفي الجنة يارب ضاحكة مستبشرة، بشكرك أنتي وبابي على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف اتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمدلله.. أشوفكم على خير يحبايبي يا أحن أهل في الدنيا».

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أنه توفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد. وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض حدوث مضاعفات في الرئة، وعاشا الثنائي الفني دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي حالة من الحزن لفترة طويلة، في وسط دعم أزواجهم والوسط الفني لهما.

وكان أعلن عن وفاة دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، قائلا ً:"توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز "، في حين أعلن عن وفاة الفنان سمير غانم الإعلامي رامي رضوان.