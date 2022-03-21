سولاف درويش لـ دوت الخليج في «عيد الأم»: السند الحقيقي و مثال يحتذي به في الصبر والعطاء والكفاح

/687238/سولاف-درويش-لـ-تحيا-مصر--في-عيد-الأم-السند-الحقيقي-و-مثال-يحتذي-به-في-الصبر-والعطاء-والكفاح

قدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيدها، قائلة:والدتي صاحبة دور كبير ومهم في حياتي.

دوت الخليج

وأضافت درويش، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: علاقتي بوالدتي قوية جدا وارتبط بها ارتباط كامل لمجهوداتها، فوالدي توفي وهي وحدها من قامت قامت برعايتي ورعاية اخوتي، فهي الأساس في الحياة.

سولاف درويش: الأم هي مصدر الأمان والسند الحقيقي في الحياة

وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: الأم هي مصدر القوة والأمان، فهي السند الحقيقي تجاه أي تحديات أو أزمات تواجه أولادها، وبدونها لا تستقيم الحياة، مؤكدة أن الأم المصرية مثال يحتذي به في الصبر والعطاء والكفاح.

ووجهت درويش، التحية لكل أم علي عطائها اللامحدود، فهي السند والأمان والحب الثابت غير المشروط، لافتة أن الأم المدرسة فهي تقوم بتربية الأبناء وبناء الأجيال وتعمل علي تنشئتها، لذلك هذا اليوم جاء للتذكرة بدورها ومجهوداتها من أجل أبنائها.

الاحتفال بعيد الأم

هذا ويحتفل العالم اليوم بعيد الأم، والذي يوافق 21 مارس من كل عام، للتذكير بدورها ومجهودتها التي لا تقدر، فهي تكرس جهودها من أجل رعاية أبنائها وحمايتهم.

السيدة انتصار السيسي: الأم هي بطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها

وكانت قد هنأت السيدة انتصار السيسي، الأم المصرية بمناسبة عيدها، لافتة أن الأم المصرية تظل نموذجا يحتذي به برغم كل التحديات فهي بطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها.

وأكدت السيدة انتصار السيسي، أن الأم هي المعلم الأول للأخلاق والمبادئ والمثل العليا.