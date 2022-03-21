/687233/مصطفي-بكري-بـ-عيد-الأم-وحشتني-روحك-وقلبك-الأبيض

تقدم النائب مصطفي بكري بالتهنئة لجميع النساء بمناسبة الاحتفال فى عيد الام، مستسهدا ببعض المواقف والاحداث التي كانت تجمعه بوالدته رحمها الله، مضيفا” في عيد الأم أتذكرك يا أمي، أتذكر أحلي الأيام إلي جوارك، أتذكر معاناتك عندما كانت الشرطة تقتحم منزلنا وتقبض علي، كنت أري دموعك تنهمر، والمرض يزحف إليك، تتألمين كثيرا، ولا تتوقفين عن الدعاء بالليل والنهار،في مظاهرات ١٩،١٨ يناير ٧٧ وفي مظاهرات رفض وجود سفارة إسرائيلية علي أرض مصر الطاهرة، وخلال أحداث سبتمبر ٨١ وقضايا النشر في ٩٤ و٢٠٠٣، أعتذر لك يا أمي علي ما سببته لك من آلام ومعاناة علي مدي سنوات عدة”.

دوت الخليج

وأضاف عضو مجلس النواب، “وحشتيني ياحاجة، وحشتني ضحكتك، وحشتني روحك الخلابة، وقلبك الأبيض، المتسامح، الذي لا يعرف الكراهية لأحد، منذ أن رحلت عن الحياه منذ أكثر من ثماني سنوات، وأنا أشعر باليتم، كنت كل شيء، كنت أجمل الأشياء وستبقين، مهما طال الزمن، في عيد الأم أدعو لك بالرحمة والمغفرة.

هذا وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة أمام الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع المناقشة العامة للجمعية عن " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”.

واكد رئيس البرلمان خلال كلمته، أن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخي.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، غادر الجمعة الماضية، إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

وأضاف رئيس البرلمان المصري، أن التغيرات المناخية تمثل تحدي عالمي استثنائي متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، والمواجهة السريعة لها أصبحت إلزامية، مشيرا إلى أن الظواهر السلبية القاسية الناجمة عن التغيرات المناخية تجعل المجتمع الدولي مطالبا ببذل جهود حثيثة والتحلي بالإرادة الصادقة لمجابهة التغيرات المُناخية باعتباره هدف عالمي من أجل انقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة، والتي تتسبب في ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثاراً كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.