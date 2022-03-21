/687230/قتلوهم-ونسوا-الجريمة-جنايات-قنا-تحيل-أوراق-4-متهمين-لفضيلة-المفتى

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل ربة منزل وطفل ودفنهما بعد إخراج أحشائهما داخل حفرة بحوش مهجور بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى نهاية شهر أغسطس من عام 2019 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثتي ربة منزل تدعى نجاح جابر محمد، تبلغ من العمر 51 عاما وشهرتها سناء وطفل يدعى عمر جبريل محمد، يبلغ من العمر 10 أعوام وشهرته عمر قطوم مقيمان بقرية الزوايدة بدائرة مركز نقادة، وذلك بعد تغيبهما من المنزل في عصر اليوم الأول من شهر يونيو 2019، داخل حفرة بـ حوش مجاور لمحل سكنهما.

قوات الأمن تنجح فى ضبط الجناه

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين أحمد.ع.ص.ع، صاحب الحوش، والطواب.ع.م، وأحمد.ح.م.ا، وحمادة.ح.ف.ع، وجرى ضبط المتهمين الأول والثاني. وأدلى المتهم الأول بتفاصيل ارتكاب الواقعة أنهم خططوا لمدة 3 أيام لقتل السيدة، لمرورهم بضائقة مالية لوجود أقساط عليهم بالإضافة إلى أنهم كانوا يريدوا السفر للعمل في الخارج، وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان وعقب صلاة التراويح، شاهدوا السيدة تسير من منزلها متجهة إلى حوش مواشي تمتلكه أسرتها، فطلب منها المتهم الأول مساعدته في رفع برميل مياه فوافقت، وبدخولها للحوش بدأ المتهمون في خنقها وعقب إغماءها قاموا بشنقها بحبل مستخدم في رباط المواشي وذلك للتأكد من موتها، وبعدها حدثت المفاجأة حيث جاء الطفل عمر جبريل أحمد، يبحث عن السيدة التي كان دائما ما يسير خلفها من شدة تعلقه بها.

تفاصيل الجريمة

ونتيجة لخوفهم من افتضاح أمرهم فقاموا بقتل الطفل بنفس الطريقة، ثم حفروا حفرة بداخل الحوش وألقوهما بداخلها وصبها بالخرسانة حتى تتحلل الجثث، قبل أن يستولوا على 9 غوايش ذهبية كانت المجني عليها ترتديها في يدها، وبعد بحث شديد من أهالي القرية عن السيدة والطفلة ولم يجدوا أثرا لهما، ظنا البعض بأن السيدة خطفت الطفل وسافرت به، كما اطمئن المتهمين بأن جريمتهما كاملة ولن يفتضح أمرهما، حتى عثر الأهالي على الجثث.