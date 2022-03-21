"بشرى سارة".. شروط إصدار شهادة طلعت حرب من بنك مصر بفائدة 18%

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يبحث العديد عن شروط شهادة طلعت حرب من بنك مصر ومدة هذه الشهادة، بعدما أعلن بنك مصر اليوم عن عودته لإصدار الوعاء الإدخاري الجديد، من خلال شهادة "طلعت حرب".

دوت الخليج

شهادة طلعت حرب، هي ادخار تتمتع بمعدل ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها علي أن تبلغ نسبة العائد السنوي للشهادة 18%، ويصرف العائد كل شهر، علي أن يتم احتساب المدة من يوم العمل التالي للشراء.

شروط شهادة طلعت حرب من بنك مصر 2022

-الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص العاديين أو القصر.

-يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، فضلا عن إمكانية إصدار البطاقات الائتمانية بضمانها.

-يمكن استرداد الشهادة من أي فرع من فروع بنك مصر بعد مرور 6 أشهر اعتبار من يوم العمل التالي لتاريخ الإصدار.

وأكد بنك مصر، أنه يمكن شراء شهادة طلعت حرب من أي فرع من فروع البنك، والتي يصل عددها لأكثر من 750فرع ووحدة مصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

رفع سعر الفائدة لـ1%

البنك المركزي، قرر صباح اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة بمعدل 1% ، وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي

شهدت الفترة الأخيرة، زيادة الضغوط التضخمية العالمية، حيث عادت من جديد بعد أن كانت قد تعافت من جائحة كورونا، وجاء ذلك نتيجة لما يشهده العالم من الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت علي الاقتصاد العالمي ومازالت تأثر عليه يوما بعد يوم.

الحروب الروسية الأوكرانية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار العالمية الأمر الذي زاد من أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، وبالتالي حدوث ضغوط تضخمية محلية وعالمية، لذلك أصدر البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة لـ 1%، من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية كان له دور كبير في تحقيق العديد من المكتسبات، أهمها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، الأمر الذي ساعد الحكومة في مواجهة العديد من من التحديات والأزمات والاضطرابات الاقتصادية.

وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادية في حماية الاقتصاد المصري من الأزمات والاضطرابات، فضلا عن مساهمته في تقديم إجراءات اقتصادية وفرص استثنائية طوال العاميين الماضيين لتوفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم في ظل.