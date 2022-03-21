/687225/سيرين-عبد-النور-تحتفل-بعيد-الأم-برفقة-والدتها-وحماتها-وأولادها

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في عيد الأم برفقة والدتها ووالدة زوجها وأبنائها، ولا تخلوا أي مناسبة من مرحها وخفة ظلها، حيث أنها مازحتهم عن طريق الغناء لهم، موجهة لأبناءها رسالة بكيفية الإحتفال بهذا اليوم، وعايدة كل الأمهات في جمهورها.

دوت الخليج يرصد احتفال سيرين عبد النور في عيد الأم برفقة أمها وحماتها

سيرين عبد النور تحتفل في عيد الأم بطريقتها الخاصة

شاركت النجمة سيرين عبد النور منذ قليل جمهورها بفيديووهي تحتفل مع أسرتها في عيد الأم، حيث أنها جاءت بقالم من الكيك بحروم كلمة أم بالإنجليزي، مُزين بالكريمة والفاكة، ووضعت فيه الشموع وغنت على لحن أغنية أعايد الميلاد المعروفة، وقالت بدلًا من كلماتها كلمات عيد الأم، وفي النهاية بعثت التهنئة باسم والدتها وحماتها ولنفسها في عيد الأم لتعلم ابنائها منذ الصغر الاحتفال بهذا اليوم تقديرًا لما تبذله الإم من مجهود وتضحية من أجل أطفالها.

وعلقت على الفيديو وكتبك: "ينعاد على كل امهات العالم بالطمأنينة والفرح وتضلو حد اولادكن كل العمر".

تعليقات الجمهور على فيديو سيرين عبد النور في عيد الأم

افتتحت التعليقات الفنانة نادين الراسي وكتبت لها: "الله يكبِّرُن ويفرّحولِك قلبِك"، وتبعها جمهور سيرين عبد النور الذين يُتابعونها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، فقالت إحداهم: " أمين.. يخليلك عيلتك ويخليهم الك.. مااحلى البساطة بالاحتفال و نعطي العيد قيمته بالعاطفه مو بالمظاهر"، وشاركت أخرى وكتبت: "وعليك بالصحة والعافية والسلامة يارب ويخليك فوق راسوان"، كما علق الكثيرين بوضع إيموجز القلوب الحمراء والوجوه السعيدة.

سيرين عبد النور في حفل مطعم أسيوي

نشرت أمس الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها وهي تدخل إلى الحفل الخاص بأحد المطاعم الأسيوية في دبي، وكانت ترتدي فستانًا أحمرا طويل ولامع، يتميز بكُم واحد وفتحة طوية على جانب الفستان.

وأضافت عبد النور صندل أحمر رقيق، وشنطة يد صغيرة باللون الترابي، واستمكلت الإطلالة بلمسات رقيقة وناعمة للغاية من مكياج بألوان بسيطة وتسريحة شعر غير متكلفة، وأكسسوارات قليلة ناعمة، وحرص عدد من حضور الفل أخذ صورًا تذكارية معها.