صحة المنوفية تقيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات

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نظمت إدارتي العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بديوان المديرية تزامناً مع احتفالات عيد الأم اليوم الإثنين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

كما وجهت مديرية الصحة بالمنوفية تحية شكر وتقدير و إعزاز لكل مساهمات سيدات صحة المنوفية كل في مجاله، وذلك تقديرًا لدورهن العظيم في تحقيق مستهدفات المنظومة الصحية بالمنوفية. وتم تكريم السيدات اللاتي تم اختيارهن كأمهات مثاليات على مستوى المديرية من الإدارات المختلفة، وجاء ذلك كله إيمانًا من صحة المنوفية بدور المرأة المصرية، و تقديرًا لجهودها العظيمة و مساهماتها الفعالة في بناء المجتمع و تنميته.

القابضة لمياة الشرب تقيم حفل تكريم الأمهات المثاليات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، احتفالية "الأم المثالية" لعام 2022، والتي كرم خلالها الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، 12 من السيدات اللاتي قدمن نموذجا فريدا فى المستويين المهنى والأسرى، لتكمل كل سيدة دورها السامى فى بناء المجتمع ،وذلك بحضور وتشريف بعض من السادة نواب مجلس الشعب .

وقال رئيس مياه المنوفية، إن التكريم يأتى فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى الذى تتبناه الشركة واهتمامها بتكريم الأمهات المثاليات سنويا اتساقا مع اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمرأة والأمهات المثاليات، موضحاً أن الاختيار تم بناء على معايير دقيقة فى مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح أن دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيرا إلى أن للأم فضلا عظيما، وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللاتى يستحقين التكريم.

وقدم التهنئة إلى كل إمرأة مصرية بمناسبة عيد الأم، داعيا جميع العاملين إلى ضرورة الانتماء والعطاء الدائم إلى وطنهم الأم مصر، وأن يسعوا لتحقيق رفعة الوطن الأم بالعمل والإنجاز.

حملات تموينية مكبرة بأسواق المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إستمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية المكبرة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.