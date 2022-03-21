حزب حماة الوطن يحتفل بـ «عيد الأم» ويطلق أغنية «إنتي الأمان»«فيديو»

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يحتفل حزب حماة الوطن، بعيد الأم، الجمعة المقبلة، في حفل يضم أمهات مصر المثاليات، عن مختلف محافظات الجمهورية.

دوت الخليج

حزب حماة الوطن يكرم الأمهات المثليات علي مستوي الجمهورية

ويكرم حزب حماة الوطن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ودشن أغنية لكل أم مصرية، بعنوان (إنتي الأمان)، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

الأغنية غناء المطرب أحمد جمال، وكلمات أحمد شيكو، وألحان وتوزيع علي رؤوف، ومن إنتاج شركة بوفو ستوديوز.

ويؤكد الحزب أن التكريم الرمزي لكل الأمهات عبر الأغنية التي تذيعها صفحته منذ اليوم، والتي تمثل إهداءا رمزيا لأمهات مصر.

أطلاق حزب حماة الوطن حملة "أنت اهم " وذلك دعماً للمرأة بمحافظة أسيوط

يذكر أن أمانة حزب حماةالوطن بمحافظة اسيوط، أعلنت عن اطلاق حملة” أنت أهم”، وذلك لدعم المرأة فى المحافظة، برعاية الفريق جلال الهريدي رئيس لحزب.

كما أطلقت أمين أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بأسيوط، مبادرة لتكريم عدد من الرموز النسائية الفعالة بالمحافظة، وذلك في إطار دعم الحزب للنماذج النسائية المشرفة، وإبرازهن، ليكن قدوة ومثال مشرف يحتذى به أمام الجميع .

وايضا اطلاق مبادرة أمانة المرأة بالتنسيق مع أمانتي المراسم والشباب، في حضور محمود أبو القاسم ، أمين التنظيم ، ومستشارو الحزب، اللواء محمد عاطف، والدكتور إبراهيم حسين، ومحمد عبد المحسن، لترسيخ فكرة تقدير الذات والتصالح مع الذات للمرأة بمحافظة أسيوط. وحضر الحفل ، الدكتورة ماجدة محمد عبد الباقي، أستاذ الإعلام بكلية الآداب، وعضو المجلس القومي للمرأة، ونهلة الفولي، عضو المجلس القومي للمرأة، وشخصيات نسائية وكوكبة من الأساتذة المتخصصين في شتى المجالات.

وأشاد النائب مصطفى بدارن، بدور المرأة الكبير والمكانة التي تشغلها في المجتمع المصري، مؤكدا أنها تعيش عصرها الذهبي في ظل الجمهورية الجديدة، فوصلت لكافة المناصب وآخرها في القضاء حيث تم تعيين 98 قاضية، بعد 75 عاماً من المطالبات.

وأضافت الدكتورة نهى عبد العزيز، إن حملتها "انتي أهم"، تهدف لترسيخ الذات والتصالح مع الذات وتأتي في ظل العصر الذهبي للسيدات في مصر حالياً.