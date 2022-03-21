/687237/اقل-من-المعدل-الطبيعي-بـ-7-درجات-الأرصاد-تكشف-عن-موعد-انتهاء-موجة-البرد

تحدثت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الايام القادمة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات وعدم استقرار، لافتة انه بداية من اليوم يعد الاول في فصل الربيع

دوت الخليج

ونوهت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، ان درجات درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض عن المعدلات الطبيعية اضافة الى وجود نشاط رياح يتسبب فى الإحساس ببرودة الطقس ، قائلا:” ان الانخفاض في درجات الحرارة بدأ امس وسينتهي حتى نهاية الاسبوه الجاري”.

اقل من المعدل الطبيعي بـ 7 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة البرد

واكملت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان طقس اليوم يعد اقل بمعدل 7 درجات تقريبا عن المعدلات الطبيعية، الامر الذي يحتم على الجميع اتخاذ التدابير بشان عدم التخفيف للملابس لتفادي انزلات البرد الشديدة.

نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثرها بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ومعه كميات كبيرة من الأمطار.

وتابعت منار غانم مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب عدم تخفيف الملابس لمدة أسبوعين وعدم التهاون لعدم الاصابة بالبرد.

توقعات خبراء هيئة الارصاد الجوية

هذا توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الاثنين ، والذي سيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.