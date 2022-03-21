سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وحيلة بسيطة لاستهلاك أقل للبنزين

سعر الدولار اليوم فقد شهدت البنوك المصرية اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس الجاري لعام 2022 قفزة مفاجئة وغير مسبوقة في سعر الدولار ليصل سعر الدولار مقابل الجنية المصري إلى 18.17 جنيها للشراء و18.26 جنية مصري للبيع حتي هذه اللحظة.

سعر الدولار اليوم

في الوقت الحالي اليوم الإثنين الموافق 21/3/2022 ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وغيرهم من البنوك المصرية، ليبلغ سعر شرائه 18.17 جنيها مصريا و 18.26 جنيها لبيعه، وذلك بعد أن كان سعره يعادل 15.64 جنيها مصريا للشراء و15.74 جنيها مصريا للبيع، أيضا وقد بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في كافة البنوك المصرية إلى 4.85 جنيها مصريا بعد أن كان سعره 4.17 جنيها مصريا فقط في الآونة الأخيرة.

أرتفاع أسعار النفط العالمي

ففي ظل ما يشهده العالم في وقتنا الحالي فقد أرتفع سعر النفط بالأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، وقفز إلى سعر لم تشهده الأسواق العالمية من قبل منذ عام 2008 أي منذ اكثر من 10 أعوام، وبعد زيادة سعر الدولار فقد رجح الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع ارتفاع سعر البنزين مرة اخري متأثرا بالطبع بارتفاع سعر الدولار وذلك خلال اجتماع لجنة تسعير الوقود المقبل.

حيلة بسيطة لاستهلاك أقل قدر من البنزين

لتحقيق أقصي استفادة من البنزين في ظل هذا الغلاء واستهلاك اقل كمية من الوقود عليك اتباع هذه الخطوات: