أسعار هيونداي 2022 تتحرك بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر وأصبح الدولار الواحد يساوي 18.22 جنيه، وهو ما ترتب عليه تحريك أسعار سيارات هيونداي في مصر بجميع الفئات، وتعد سيارات هيونداي من السيارات التي تمتلك شعبية جارفة في مصر وهو ما يؤدي إلى الاهتمام الدائم بأسعار السيارات التابعة للعلامة الكورية الجبارة خاصة الموديلات التالية ومنها توسان 2022 وكذلك النترا 2022 وأيضا أكسنت 2022 بالإضافة إلى كريتا.

بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم.. أسعار سيارات هيونداي 2022 الجديدة بالأرقام

أعلنت شركة غبور وكالة هيونداي في مصر عن الأسعار الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر.

سعر هيونداي أكسنت 2022 بجميع الفئات بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم

الفئة الأولى 295 ألف جنيه مصري.

وفي الوقت نفسه سعر الفئة الثانية هو 315 ألف جنيه.

كذلك الفئة الثالثة بسعر 315 ألف جنيه أيضا، أما الفئة الرابعة وصل سعرها إلى 335 ألف جنيه.

أسعار النترا 2022 بعد تحريك سعر الجنيه أمام الدولار

النترا 2022 سمارت بسعر 383 ألف جنيه.

وفي الوقت نفسه النترا سمارت سيفتي بسعر 393 ألف جنيه.

كذلك سعر النترا سمارت فان هو 405 ألف جنيه.

أما سعر فئة سمارت بلاس هو 430 ألف.

وفي الوقت نفسه سعر النترا مودرن 2022 هو 455 ألف جنيه.

النترا أدفانس 2022 بسعر 489 ألف جنيه.

كذلك سعر هيونداي النترا بريميوم 2022 هو 550 ألف جنيه.

سعر هيونداي توسان 2022 بعد تحريك سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الأسعار جديدة هي توسان سمارت بسعر 525 ألف جنيه.

وفي الوقت نفسه سعر توسان 2022 سمارت بلاس هو 555 ألف جنيه مصري.

كذلك سعر توسان 2022 مودرن هو 590 ألف جنيه مصري.

أما سعر توسان 2022 أدفانس هو 645 ألف جنيه.

وفي الوقت نفسه سعر هونداي توسان 2022 بريميوم هو 685 ألف جنيه مصري.

أسعار كريتا 2022 بعد قفزة الدولار أمام سعر الجنيه

سعر كريتا 2022 سمارت الفئة الأولى 410 ألف جنيه.

وفي الوقت نفسه سعر كريتا سمارت بلاس 2022 بسعر 425 ألف جنيه.

أما هيونداي كريتا مودرن تأتي بسعر 450 ألف جنيه.

كذلك كريتا 2022 أدفانس سعرها هو 475 ألف جنيه.

ملحوظة: تتغير أسعار السيارات بمرور الأوقات وسوف نحدث هذا المقال بالأسعار الجديدة فور إعلان الوكيل الرسمي عنها لذلك تابعونا.