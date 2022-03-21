سعر الدولار يقفز قفزة جنونية ويسجل 18.28 جنيهاً اليوم الإثنين 21 مارس

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعاً جنونياً عقب استقرار في الأسعار دام لفترة كبيرة، فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أسعار الشراء والبيع صباح اليوم للدولار الأمريكي، حيث تخطى السعر التوقعات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وانخراط عدة دول كبرى في تلك الأزمة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار العملة الخضراء، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العديد من السلع على أثر هذا التغير المفاجئ.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار صباح اليوم سعر شراء 17.40 جنيهاً مصرياً وسعر 17.50 للبيع في البنك المركزي المصري ثم ارتفعت الأسعار مرة أخرى لتسجل 18.15 جنيه للشراء وسعر البيع 18.28 جنيهاً.

على أثر ذلك تغيرت الأسعار في كافة البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل نفس أسعار البنك المركزي، فقد سجلت سعر 18.15 جنيهاً للشراء، و18.28 جنيهاً للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

كما أعلنت البنوك الخاصة في مصر عن ارتفاع أسعار البيع والشراء للعملة الأمريكية على أثر ما أعلنه البنك المركزي المصري من تغيرات جديدة في الأسعار فكانت كالتالي:

البنك التجاري الدولي cib سجل سعر شراء 18.17 جنيهاً في مقابل 18.27 جنيهاً للبيع.

قام بنك البركة بتحديث أسعار الدولار لتكون 18.17 جنيه سعر الشراء، و18.27 سعر البيع.

أما عن بنك الإسكندرية فكانت الأسعار 18.17 جنيهاً للشراء و18.27 جنيهاً للبيع.

وقد تغيرت الأسعار بجميع البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تأثراً بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وبدوره سيؤثر ارتفاع سعر العملة الأمريكية على أسعار السلع الأساسية داخل جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، كما تسبب هذا الارتفاع المفاجئ في ارتفاع أسعار الذهب، نظراً لتحول العديد من الأشخاص لشراء المشغولات الذهبية للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث يعتبر المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه ملايين الأشخاص من المستثمرين وعامة الشعب خلال الأزمات الاقتصادية والعالمية المختلفة، فمن المتعارف عليه أن الذهب من الأصول التي لا تفقد قيمتها بمرور الزمن، لذلك يلوذ به الكثيرين خلال فترات انتشار الحروب والأوبئة، وتأثر جرام الذهب المصري بأسعار الذهب العالمية التي تأثرت بسعر الدولار بدورها ليصل الجرام 21 إلى 950 جنيهاً.