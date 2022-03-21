سفيرة مصر بالسنغال: نجهز 10 طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب

أكدت نهي خضر، سفيرة مصر فى السنغال، على اهتمام الإعلام السنغالي بمباراة منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقالت سفير مصر بالسنغال فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام، "الإعلام السنغالي يتحدث عن رغبة المنتخب المصرى فى الثأر بعد الهزيمة بنهائي بطولة الأمم الأفريقية".

وأضافت السفيرة المصرية، "هناك تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم لتنسيق كل شيء يخص المنتخب طوال فترة تواجده فى السنغال".

وشددت السفيرة قائلة، "نقوم بعمل إجراءات مشددة من أجل فرض السيطرة على البعثة وعدم تواجد جماهير كثيرة حول المنتخب ومحمد صلاح، وهناك حماية خاصة للأتوبيس الخاص ببعثة المنتخب".

وعن تواجد جماهير فى مباراة العودة أمام السنغال قالت، "هناك إجراءات مع شركات الطيران فى مصر لوجود مشجعين وسيتواجد على الأقل 10 طائرات لدعم المنتخب، وبالتأكيد الأعداد مرتبطة بنتيجة المباراة الأولي، لكنني أتمني تواجد أعداد كبيرة فى أى حالة ونحن على استعداد تام لاستقبال أي أعداد من المشجعين المصريين".

وأكدت أن بعثة المنتخب المصري ستتواجد في العاصمة داكار وليس في مدينة دايموند

واختتم حديثها مؤكدة أن إصابات كورونا فى السنغال قليلة جدا.