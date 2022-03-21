شيخ الأزهر يستقبل السفير الجزائري بمقر المشيخة

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمقر مشيخة الأزهر، السفير حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

قال الإمام الأكبر، إن العلاقات التي تربط الأزهر وجمهورية الجزائر، تتميز تاريخيا بعمقها ومتانتها في المجالين العلمي والدعوي، وليس أدل على ذلك، من تولي الإمام الأكبر الأسبق، محمد الخضر حسين، وهو جزائري الأصل، مشيخة الأزهر في خمسينيات القرن الماضي، فضلا عن تخرج مئات المفكرين الجزائريين من جامعة الأزهر، واستقبال العديد من أبناء البلد الشقيق للدراسة بين جنبات أروقة الجامع الأزهر ومعاهده، وجامعته العريقة.

أعرب السفير الجزائري، بدوره، عن تقدير بلاده البالغ للدور الذي يقوم به الأزهر في نشر صحيح الدين، والتصدي للجماعات المتشددة، وما تروجه من أفكار متطرفة، ولشخص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجهوده التي تهدف إلى ترسيخ قيم التآخي والسلام والحوار بين العالم.