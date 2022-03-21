الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار شرم الشيخ الدولى اليوم أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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