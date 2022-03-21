التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وسلم وزير الخارجية رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الباكستاني. وأعرب شكري عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان. وتأتي الزيارة ‏استمرارا للقاءات وزير الخارجية في باكستان ضمن جولته الآسيوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.