تحرير 11 ألفًا و754 عقد تقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تحرير 11 ألفًا و754 عقدًا لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لاسترداد حق الدولة والشعب ومنع إهدار المال العام، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين.





وشدد المحافظ، بحسب بيان اليوم الاثنين، على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة. ووجه بضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا. من جانبه، قال مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، محمود متولى، إنه تم تحرير 9535 عقدًا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2219 عقدًا، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفًا و396 طلبًا، منها 14 ألفًا و487 طلبًا لصالح التقنين و2909 طلبات غير صالحة للتقنين، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم إسهامًا كبيرًا فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

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