النشرة المرورية| ابتعد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو خلال فترة الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن معدلات الحركة المرورية بكافة المحافظات خلال فترة الذورة المسائية والطرق البديلة، ونوه إلى استخدام المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الأحجام المرورية عن كافة المدن مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.





وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى شيماء حافظ ومحمد نشات، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات على الكورنيش عند منطقة بير مسعود وخالد بن الوليد وكذلك عند محور فيكتور عمانويل المتجه إلى كايروسوز مول وأعلى كوبرى 14 مايو المتجه لميدان سموحة ولتخفيف الأحجام المروية نستخدم محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع جيهان المتجه إلى حى الجامعة ويفضل سلوك شارع عبدالسلام عارف.

وفى محافظة الغربية، أكد وجود كثافات مرورية فى مدينة طنطا للمتجه من شارع المديرية إلى ميدان المحطة، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم لتخفيف الأحجام، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بالمحافظة فى مداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى مدينة الزقازيق أعلى كوبرى ساويرس ويفضل كوبرى العبور وبعض الشئ فى شارع المحافظة، أما فى محافظة بورسعيد، فأكد أن الكثافات تنحصر القادم من مناطق سعد زغلول ومتجه إلى المنشية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط المحاور خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى، لكن فى محور 26 يوليو فالأحجام تتوافد عند منطقة ناهيا للنازل من أكتوبر والشيخ زايد وداخل على ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، نوه إلى أن الأحجام المرورية ستواجه القادم من الوراق والكورنيش وداخل على ميدان الجيزة لذا يفضل استخدام شارع السودان أفضل من شارع الجامعة، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى وسط البلد والعتبة والموسكى لذا فإن نفق الأزهر سيكون أفضل حالا للمتجه إلى وسط المدينة، ويرجى الابتعاد عن محور الفنجرى للخارج إلى مناطق الحدائق والزاوية، ونستخدم امتداد شارع رمسيس ولطفى السيد ونفق أحمد سعيد، ويرجى الابتعاد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كبارى الجلاء والجامعة وعباس لنقل الحركة بين القاهرة والجيزة، وبالنسبة للأوتستراد، سيواجه الخارج من المعادى زحاما أعلى نفق الزهراء نتيجة الأعمال ويفضل كورنيش النيل.