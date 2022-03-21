عاجل.. السيسى يستقبل اليوم ولى عهد أبوظبى

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر.





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