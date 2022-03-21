قنا: الدولة حريصة على زيادة إنتاجية ومساحة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الدولة حرصت منذ سنوات على زيادة إنتاجية ومساحة المحاصيل الزراعية وبصفة خاصة المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية مثل القمح، موضحا أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين مع عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022.

وأوضح المحافظ - خلال الاجتماع - أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيها وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصرى عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز والذى يعد واجبًا أساسيًا على الدولة.

وفى سياق آخر، قامت مديرية الصحة والسكان بقنا، بتوزيع الورود والهدايا العينية للأمهات المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة وسط أجواء مليئة بالبهجة والود بين المرضى واطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس - فى بيان - أنه تم تقديم الورود والهدايا للأمهات المرضى بوحدات الغسيل الكلوى كتعبير بسيط عن الامتنان والتقدير لمن أفنين حياتهن وصحتهن لرعاية أبنائهن، وكذلك بهدف رفع معنوياتهن مما ينعكس بشكل إيجابى على رحلة العلاج.