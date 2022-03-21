مدبولى: مجلس الأعمال المصرى - الفرنسى أحد أهم المحافل لتعزيز الشراكة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالترحيب بأعضاء مجلس الأعمال المصرى - الفرنسى، وممثلى الشركات الفرنسية من جميع القطاعات، فى مصر، مُتمنيا لهم جميعا زيارة ناجحة ومثمرة فى القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتواجد اليوم فى هذا المجلس الذى يُعد أحد أهم المحافل الفعّالة فى مساعينا لتعزيز وتطوير شراكتنا، وتعميق أواصر العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية".

وأضاف: "لقاء اليوم يمثل فرصة مواتية لمتابعة ما اتخذناه من خطوات، ووضعناه من رؤى، لتطوير العلاقات التجارية المشتركة، منذ لقائنا السابق فى باريس فى أكتوبر الماضى، حيث التقيت بالعديد من الشركاء الذين عرضوا خططهم الطموحة للتوسع فى أعمالهم فى مصر، وأكدت آنذاك، وأعيد التأكيد اليوم، على دعمنا لهذا التوجه بقوة، من خلال التزامنا بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات التى تواجه أعمال الشركات الفرنسية فى مصر، وبما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتى تشهد حاليا تطورا ملموسا فى ظل رعاية واهتمام من القيادة السياسية فى البلدين".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الشراكة بين البلدين الصديقين مصـر وفرنسا، تعتمد على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية بدورٍ أساسى فى تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار فى مشروعات مُشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتُحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.

وتابع: "لا يسعنى فى هذا المقام سوى الإشادة بالجهود الفرنسية لدعم علاقات التعاون التنموى المشتركة، من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، حيث بلغت محفظة التعاون الجارية 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر 4 مليارات يورو، مُوزعة على قطاعات متعددة، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية التى تعمل بمصر نحو 160 شركة".

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا من أجل العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار تضمن لمصر مكانا متميزا على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحورى للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأشار فى هذا السياق إلى أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية، وإلى مشاركة الشركات الفرنسية فى المشروعات المستقبلية التى تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية الخاصة بمحاور التنمية وتأسيس قواعد "اقتصاد المستقبل".

وأضاف أن العمل التنموى المصرى الجارى حاليا غير مسبوق، ويوفر فرصا واسعة لانخراط شركائنا الفرنسيين بقوة فى القفزة الاقتصادية التى تعمل مصر على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، خاصة من خلال المشروعات الكبرى فى "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"العاصمة الإدارية الجديدة"، وغيرها من مدن الجيل الرابع التى تتوافر بها البنية التحتية الحديثة، وجميع الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة.

وأكد أن مصر تولى أهمية لقطاع صناعة السيارات، خصوصًا السيارات الكهربائية، فى إطار التزامها بدعم سياسات التكيف البيئى، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى شراكة تهدف لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة السيارات الكهربائية الفرنسية فى مصر.

ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى أن مجلس الوزراء أقر منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتى تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته: "لقد عملنا على مدار السنوات الصعبة الماضية من أجل وضع الأساس القوى لانطلاقتنا التنموية المأمولة، وأصدرنا التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وقمنا بتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة، ومنح الأخيرة امتيازات ضريبية واستثمارية، وفقاً للقطاعات والمناطق التى تستثمر بها، كما حرصنا على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة فى مصر".

وأوضح أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموى الطموح، إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المُتجددة أو النووية، كما أننا نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لإعلانها قريبا.

وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع "الوكالة الفرنسية للتنمية" فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، لا سيما الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجالات مشروعات المياه والصرف الصحى والنقل والكهرباء والتموين والتنمية العمرانية، والاتصالات.

وأضاف: "نتطلع لتطوير هذا التعاون بالشكل الذى يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتنموية فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وهو ما سيوفر بدوره اساساً قوياً لمزيد من الانخراط لشركائنا من القطاع الخاص فى مصر وفرنسا فى عملية التنمية التى تسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى".

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى، كلمته بتأكيد أن الحكومة المصرية تُرحب بوفد مجلس أرباب الأعمال الفرنسى شركاء أعزاء فى مسيرة التنمية، وتتطلع إلى إسهامهم القيم من أجل البناء على تاريخ مُمتد من التعاون بين مصر وفرنسا بهدف وضع أسس قوية لمُستقبل أفضل من التعاون الوثيق، وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الصديقين.