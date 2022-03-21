رحمى: المرأة المصرية تسهم فى إرساء قواعد الاستدامة والتنمية للأجيال المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، على دور المرأة المصرية فى إرساء قواعد الاستدامة والتنمية للأجيال القادمة والنشء للحفاظ على الموارد، مشيرا إلى أهمية المحافظة على صحة الأم من خلال غرس قواعد الصحة العامة والإنجابية، والتصدى لختان الإناث ومظاهر العنف ضد الأبناء، وذلك من منطلق الإيمان الكامل بأن الأم هى المدرسة التى يتلقى فيها الصغار دروسهم الأولى فى الحياة.





جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم الإثنين، عددا من الأمهات المثاليات على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، فى المسابقة التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيرى السكرتير المساعد.

ووجه المحافظ التحية لكل أم قامت بتربية أبنائها حتى يخرجوا إلى المجتمع أبناء صالحين ونافعين لوطنهم، كما وجه الشكر للجنة التحكيم القائمة على اختيار الأمهات.

وفى سياق أخر، أهدى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الشيخ السيد عبد المجيد، سلسلة كتب "رؤية للفكر المستنير" لوكيل التربية والتعليم ناصر حسن، فى إطار جهود الدولة لمكافحة التطرف والعنف، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف، لنشر الفكر الوسطى المستنير.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن اليوم الاثنين لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ السيد عبد المجيد، متمنيا أن يكون لسلسة الكتب الأثر الطيب فى عقول أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

جدير بالذكر أن سلسلة كتب "رؤية للفكر المستنير" من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وتتكون من 15 كتابًا يتم توجيهها إلى موجه عام المكتبات لتوزيعها على مكتبات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمدارس الثانوية الفنية.