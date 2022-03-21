جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم الإثنين، عددا من الأمهات المثاليات على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، فى المسابقة التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيرى السكرتير المساعد.
ووجه المحافظ التحية لكل أم قامت بتربية أبنائها حتى يخرجوا إلى المجتمع أبناء صالحين ونافعين لوطنهم، كما وجه الشكر للجنة التحكيم القائمة على اختيار الأمهات.
وفى سياق أخر، أهدى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الشيخ السيد عبد المجيد، سلسلة كتب "رؤية للفكر المستنير" لوكيل التربية والتعليم ناصر حسن، فى إطار جهود الدولة لمكافحة التطرف والعنف، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف، لنشر الفكر الوسطى المستنير.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن اليوم الاثنين لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ السيد عبد المجيد، متمنيا أن يكون لسلسة الكتب الأثر الطيب فى عقول أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.
جدير بالذكر أن سلسلة كتب "رؤية للفكر المستنير" من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وتتكون من 15 كتابًا يتم توجيهها إلى موجه عام المكتبات لتوزيعها على مكتبات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمدارس الثانوية الفنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحمى: المرأة المصرية تسهم فى إرساء قواعد الاستدامة والتنمية للأجيال المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.