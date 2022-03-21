عاجل- أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء (بيان بدرجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - وتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة، أمطار متفاوتة على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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