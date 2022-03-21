مسلسل «انحراف» يرصد قضايا قتل الأزواج في البرومو التشويقي الاول

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سيطرت حالة من الغموض على الاعلان التشويقي الأول لمسلسل «انحراف» المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وتخوض بطلوته الفنان روجينا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البرومو الدعائي الأول لمسلسل انحراف

ظهر الفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

وأوضح البرومو أن المسلسل يناقش مجموعة من القضايا الحقيقة، والتي من بينهم قضايا قتل الزوج لزوجته التي أحدثت ضجة عريمة خلال الفترة القلية الماضية، وكانت العنوان الأساسي للقضايا الإجرامية على المواقع الإخبارية.

تفاصيل مسلسل انحراف

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين وعدد من النجوم الكبار، وشارك في كتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قناة النهار والنهار دراما وروتانا دراما ومنصة فيو الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحظى العمل بنجاح مختلف إذ أنه يسلط الضوء على قضايا هامة وحقيقية.

الجدير بالذكر أنه تكتم عدد كبير من أبطال مسلسل «انحراف»، عن التصريح بأي تفاصيل خاصة عن العمل، ولم يبدأ الترويج له كبقية الأعمال إلا في الأيام القليلة الماضية وكانت رانيا محمود ياسين أول المروجين له.

روجينا في مسلسلات رمضان 2022

على نفس السياق، تشارك الفنانة روجينا بطلة مسلسل «انحراف»، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «كيد حريم» الذي يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية.