/687229/فيريرا-يقترح-إقامة-معسكر-مغلق-للزمالك-خلال-فترة-التوقف-الدولي

يفضل البرتغال جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إقامة، معسكر مغلق خلال الفترة القادمة للاعبي الزمالك، خلال فترة التوقف الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون فترة التوقف الدولي لإرتباط منتخب مصر بمبارتي السنغال يومي 25 و29، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وفضل فيريرا بالمشاورة مع اعضاء الجهاز الفني أن يتم إقامة معسكر مغلق بالقاهرة، للعمل أكثر مع اللاعبين وتحفيظهم طريقة وأداء المدرب البرتغالي، ورفع المعدل البدني لهم كما يرغب.

وسيتناقش فيريرا مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم، حول هذا الأمر ليستغل الفريق فترة التوقف الدولي من أجل الإعداد على أمثل شكل، كما يريد فيريرا.

تدريبات الزمالك

خاض لاعبوا الزمالك التدريبات اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة البرتغالي جيفالدو فيريرا.

وخصص فيريرا فقرة للتدريبات البدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، الذي عمل على رفع المعدل البدني للاعبين خلال الفترة الحالية، ليعودوا بشكل أفضل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وتابع فيريرا التدريبات البدنية بعد التشاور مع أندريه فيليب مدرب الأحمال، حول المعدل البدني الذي يريده أن يصل للاعبين خلال اللقائات المقبلة للقلعة البيضاء.

مرتضى منصور: كفي استفزاز لجماهير الزمالك البلد مش ناقصة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يشغل تفكيره بالقضايا التي ترفع عليه يوميا من قبل بعض الأشخاص لأنها غير قانونية وليس لها أي أركان والهدف منها تشتيته ليس أكثر.

وأكد مرتضى منصور أنه يحضر الجلسات بنفسه ويحصل على البراءة لأنه لا توجد قضايا من الأساس.

وأوضح مرتضى منصور أنه يصب تركيزه في الفترة الحالية على حل الأزمات التي تواجه النادي في كل الألعاب بجانب حل ملف التجديدات إلى جانب ملف النادي النهري.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تفاجيء بتداول أخبار كاذبة عنه موضحا أن هذه الأخبار تستفز الملايين من جماهير النادي وليس مرتضى منصور.

مرتضي منصور لعمرو أديب: عيب أنت طالع تتريق علي الشعب المصري، وتقول ده شعب غبي مش بيفهم وفي ناس عيزة ضرب الجزمة، حذرتك وبحذرك.