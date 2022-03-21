/687222/وئيس-الغرفة-التجارية-فى-الاسماعيلية-معارض-أهلا-رمضان-نجحت-فى-مواجهة-الغلاء

أوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، أن مهارض أهلا رمضان نجحت فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن المواطنين فى حالة من الرضا بعد عرض المنتجات بأسعار مخفضة، لافتاً إلى إلى أن المعارض تشهد إقبلاً كبيراً من قبل المواطنين نظرا لتخفيض الأسعار.

وشدد رئيس الغرفة التجارية على توافر السلع الغذائية بشكل يكفى حاجات المواطنين، مشيراًُ إلى أن هناك تنسيق بين الغرفة التجارية وبين كافة الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن حمايتهم من الاحتكار أو ارتفاع الأسعار.

وأكد أيضاً على أن الغرفة التجارية قامتن بفتح أكثر من منفذ على مستوى المحافظة لتغطية أرجاء المحافظة بالكتامل، لافتاًُ إلى أن معارض أهلاً رمضان أثبتت نجاحها وحازت على ثقة المواطنين بفضل ما قدمته من خدمات حقيقية لمسها المواطن.

محافظ الغربية يفتتح معارض أهلا رمضان

وفى الغربية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تأثرا بالحرب الجارية، جاء ذلك خلال افتتاح أحد معارض أهلا رمضان والمقام بمقر الغرفة التجارية أول شارع البحر بمدينة طنطا وذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية والمقدم فارس الأشوح مسئول اتصال المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال رحمي إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة بالإضافة إلى توافر منفذ بيع خاص بالمنطقة الشمالية العسكرية، وتحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمي حوار مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.