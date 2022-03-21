/687220/تفجير-دار-القضاء-واقتحام-المستشفيات-عمليات-إرهابية-في-برومو-العائدون

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «العائدون»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، البرومو الدعائي للعمل، والذي ظهر به عدد من العمليات الإرهابية التي قامت بها الجمعات المتطرفة على مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل البرومو الدعائي لمسلسل العائدون

ظهر في بداية البرومو قضية تفجير دار القضاء، وانقلاب البرامج التليفزيونية الإخبارية والصحف بالحديث عنها، ثم رصد البرومو قيام مجموعة من الإرهاب باقتحام إحدى المستشفيات، ومحاولة الشرطة المصرية في تعقبهم والسيطرة عليهم قبل تدهور الوضع.

الجدير أن مسلسل العائدون يناقش مجموعة قضايا حقيقة حدثت في الواقع، ويفتح ملفات سرية لأول مرة أمام الجمهور، ويسلط الصور بشكل كبير على العمليات الإرهابية المختلفة التي قامت بها الجمعات المتطرفة كجماعة داعش والإخوان الملسمين.

دور أمير كرارة في مسلسل العائدون

يجسد الفنان أمير كرارة دور ضابط قوات خاصة وخلال الأحداث يسعى للقبض على بعض العناصر الارهابية المتواجدة في مصر من بينهم قيادات في تنظيم داعش الإرهابي ويجسد دور محمد فراج دور الإرهابي.

أزمة مسلسل العائدون

وكان قد مر مسلسل العائدون بأزمة كبيرة بعدما روجت له المواقع الإخبارية، بأنه يعد الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» الذي كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

لكن خرج مؤلف العمل ليفجر الحقيقة فقال في إحدى التصريحات التليفزيونية: «مسلسل العائدون قصة تانية خالص عن الجزء الأول من هجمة مرتدة وجايز الناس جالهم الاحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست إمتداداً لهجمة مرتدة، المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطاق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد تم تصميمها لملاذات أمنة للإرهاب»، مشيرا إلى أن الأحداث تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات.