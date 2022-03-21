النائبة غادة الضبع لـ دوت الخليج بـ عيد الأم:« أمي أحن وأغلي الناس»

/687219/النائبة-غادة-الضبع-لـ-تحيا-مصر-بـ-عيد-الأم-أمي-أحن-وأغلي-الناس

تقدمت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة لكل النساء المصريات، بمناسبة الإحتفال بـ “عيد الأم”، مؤكدة أن الأم تعتبر بحرا من العطاء لاينضب، وبمثابة مدرسة تساهم فى تشكيل وبناء المجتمعات، بما يسهم فى خلق أجيال واعية ومدركة .

دوت الخليج

وقالت عضو مجلس النواب،“ وتبقى أمى أحن وأغلى ما خلق ربى.. يا رب يخليكى لينا ويبارك فى عمرك وصحتك”.

هذا وألقي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”، أكد خلالها، أن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المُناخي

وكان توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجمعة الماضي، إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

واوضح، أن التغيرات المناخية تمثل تحدي عالمي استثنائي متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، والمواجهة السريعة لها أصبحت إلزامية، مشيرا إلى أن الظواهر السلبية القاسية الناجمة عن التغيرات المناخية تجعل المجتمع الدولي مطالبا ببذل جهود حثيثة والتحلي بالإرادة الصادقة لمجابهة التغيرات المُناخية باعتباره هدف عالمي من أجل انقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة، والتي تتسبب في ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثاراً كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.