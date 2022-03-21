رئيس مياه المنوفية يُكرم الامهات المثاليات من العالمين بالقطاع

/687218/رئيس-مياه-المنوفية-يكرم-الامهات-المثاليات-من-العالمين-بالقطاع

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، احتفالية "الأم المثالية" لعام 2022، والتي كرم خلالها الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، 12 من السيدات اللاتي قدمن نموذجا فريدا فى المستويين المهنى والأسرى، لتكمل كل سيدة دورها السامى فى بناء المجتمع ،وذلك بحضور وتشريف بعض من السادة نواب مجلس الشعب .

وقال رئيس مياه المنوفية، إن التكريم يأتى فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى الذى تتبناه الشركة واهتمامها بتكريم الأمهات المثاليات سنويا اتساقا مع اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمرأة والأمهات المثاليات، موضحاً أن الاختيار تم بناء على معايير دقيقة فى مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح أن دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيرا إلى أن للأم فضلا عظيما، وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللاتى يستحقين التكريم.

وقدم التهنئة إلى كل إمرأة مصرية بمناسبة عيد الأم، داعيا جميع العاملين إلى ضرورة الانتماء والعطاء الدائم إلى وطنهم الأم مصر، وأن يسعوا لتحقيق رفعة الوطن الأم بالعمل والإنجاز.

حملات تموينية مكبرة بأسواق المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إستمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية المكبرة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى ، حيث تم تحرير (320) محضر تموينى على مدار يومى الأحد والإثنين ، تنوعت المحاضر ما بين ( 121) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع وعدم نظافة و(199) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.