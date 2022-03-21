/687216/نشرة-أخبار-الفن-شيرين-عبد-الوهاب-تحتفل-بوالدتها-بمناسبة-عيد-الأم-إليسا-تستاء-من-الأوضاع-في-لبنان-وهذا-أحدث-ظهور-للقيصر-كاظم-الساهر-من-عزاء-طليقته

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أول ظهور لـ كاظم الساهر من عزاء طليقته

استقبل الفنان العراقي كاظم الساهر عزاء زوجته الأولى وأم ولديه، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، في مسجد عمر الفاروق بلوس أنجلوس.

وغرد القيصر بصورة من تواجده بعزاء طليقته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: "عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلوس".

أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر وفاة زوجته السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادى وسام وعمر فى ذمة الله..الفاتحة".

بطريقة مميزة.. هكذا احتفلت شيرين عبد الوهاب بوالداتها بمناسبة عيد الأم

احتفلت الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب بوالدتها بمناسبة عيد الأم بطريقة خارجة عن المألوف، وذلك عن طريق نشر فيديو يجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

شاركت شيرين متابعيها بفيديو عبر إنستجرام جمع العديد من اللقطات بينها وبين والدتها، والذي أوضح تجميعها لوجود بعض اللقطات منذ بداية الفنانة شيرين والتي ظهرت فيه والدتها تقول: شيرين طول عمرها مشرفاني، وقد نال إعجاب متابعيها بشكل كبير وتفاعلوا مع الفيديو داعين الله أن يديمها لها ويعطيها الصحة والعافية.

إليسا في استياء: «عيد الأم بـ لبنان جُرم للي خسروا ولادهم بلا سبب»

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استياءها من الأوضاع الفوضوية بلبنان تزامنًا مع عيد الأم، الذي يحتفل به العالم اليوم الإثنين الموافق 21 مارس.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏بلبنان دايما عيد الأم فيو غصة للأمهات، اللي خسروا ولادن بلا سبب، لكل اللي ناطرين ولادن بلا أمل، ولكل اللي ودّعوا ولادن بالهجرة الموجعة.. هيدا مش عيد إم عليهن، هيدا جرم بحقن.. الله يكون معن".

وفي تويتة أخرى، حرصت على تهنئة والدتها بتلك المناسبة قائلة:"‏إمي الدني كلها والسنة متل كل سنة بقلك قدي بحبك وقدي كل لحظة تضحية عملتيها كرمالنا خلتنا نكون متل ما نحنا اليوم.. بحبك لتخلص الدني يا كل الدني".