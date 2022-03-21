غدًا.. عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة «المزيكاتي» ومفاجأة تنتظر ذوي الهمم

/687215/غدا-عقد-مؤتمر-صحفي-للإعلان-عن-تفاصيل-مسابقة-المزيكاتي-ومفاجأة-تنتظر-ذوي-الهمم

تنظم نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان هانى شاكر بالتعاون مع المنتج علاء الزير مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مسابقة «المزيكاتي» لاكتشاف المواهب الغنائية من ذوى الهمم.

دوت الخليج يرصد موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة «المزيكاتي».

مفاجأة من هاني شاكر لذوي الهمم

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي غدًا الثلاثاء بمسرح أحد المولات فى تمام الساعة الخامسة للإعلان ونظم هاني شاكر مفاجأة بإنتاج أوبريت وطنى للعشرة الأوائل الفائزين بالمسابقة.

هاني شاكر ينتقد إطلالة ويجز

على الصعيد الآخر، انتقد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر إطلالة فنان الراب ويجز والتي أثارت الكثير بالجدل خلال ظهوره بها في حفله الأخير الذي أحياه الاثنين الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية

وعلق الفنان هاني شاكر على مظهر ويجز قائلًا: "هذا اللوك غريب، ورأي شخصي أن فالنتيو خسر كثيراً جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

حفل هاني شاكر بمهرجان دندرة الموسيقي

وكانت أذاعت قناة CBC حفل الفنان هاني شاكر بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية بمحافظة قنا، والذي أحياه يوم الخميس الموافق 3 من شهر مارس الجارى، حيث أطرب أمير الغناء العربى جمهور محافظة قنا بأجمل أغانيه فى الحفل وقدم عددًا كييرًا من أغانيه الشهيرة.

اختراق حساب حسابات هاني شاكر على مواقع التواصل الاجتماعي

من جانبه، أعلن الفنان الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض حساباته على فيس بوك وإنستجرام، للاختراق محذرا جميع متابعيه اللذين يتابعونه على حساباته.

وكتب هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي على الفيس بوك و إنستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام والحمدلله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخري وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل".

وأحيا النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.