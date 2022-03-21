السفير يكشف الإستعدادات الخاصة لمباراة الإياب بين مصر والسنغال وحديث الإعلام الأخير

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يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي الجمعة المقبلة الموافق الـ 25 من مارس الجاري، في لقاء يجمع بين المنتخبين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال، عن ما تتناوله وسائل الإعلام لتحفيز لاعبي منتخب بلادهم، قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

إعلام السنغال عن مواجهة مصر

وقالت سفيرة مصر في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "الإعلام السنغالي يشجع منتخبه، ويقول إن منتخب مصر يريد الأخذ بالثأر من الهزيمة التي لحقت بالفراعنة في نهائي كأس أمم أفريقيا، وهم يعلمون أهمية المباراة من كل الجوانب".

وعن الاستعدادات لسفر بعثة مصر إلى السنغال قالت: "بالطبع هناك تنسيق كامل بين وزراة الرياضة واتحاد الكرة، وأيضًا أعضاء الجبلاية كانوا متواجدين في السنغال، وأجروا أحاديث مع الاتحاد السنغالي".

ترتيبات خاصة لمحمد صلاح

وهل هناك ترتيبات خاصة لـ محمد صلاح: "بالفعل نحن نعمل على تلك التفاصيل والإجراءات الاستثنائية، نراعي مكان الفندق وألا يسمح بالتجمهر أمامه، حماية له وللفريق، هناك حماية خاصة للاعبين والتنقلات ونحن في إطار الإعداد لذلك في الوقت الحالي".

وعن تواجد مشجعين مصريين في السنغال، قالت: "هناك إجراءات وتواصل مع شركة مصر للطيران، لترتيب الطائرات الخاصة بالمشجعين، ودخول الاستاد وأماكن تواجد الجماهير المصرية، نحن نعمل في هذه الأمور منذ 3 أسابيع".

عدد جماهير منتخب مصر بالسنغال

وأوضحت: "عدد الطائرات مرتبط بنتيجة المباراة الأولى، ونتمنى الفوز لفريقنا، وفي هذه الحالة نتحدث عن 10 طائرات، وأتمنى أن نصل لأكبر عدد من المشجعين لأن المنتخب يحتاج لهم".

واختتمت: "السلطات السنغالية متعاونة معنا للغاية، والمنتخب سيتواجد في العاصمة، وإصابات فيروس كورونا في قليلة جدًا، والعناية والتطعيمات متوفرة، والأمور مبشرة".