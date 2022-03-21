/687213/وكيل-صحة-الشرقية-يشهد-تكريم-الأمهات-المثاليات-بقطاع-الصحة

أجرى اليوم الدكتور هشام شوقى وكيل وزارة الصحة فى الشرقة، حفل تكريم للأمهات البديلة من أعضاء طاقم التمريض، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات.

وقدم وكيل صحة الشرقية التحية والتقدير لأمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة، فضلاص عن أمهات شهداء الجيش الأبيض والذى تعرضوا لمخاظر الاصابة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الفترة الماضية، وأشار أيضاًَ إلى أن هناك مسابقة أعدتها المديرية لاختيار الامهات المثاليات من العالمين بالقطاع، لافتاً إلى أن التكريمات لا تفى حق سيدات مصر على ما يقدمونه من تضحيات من أجل بناء الأسرة.

ضبط 240 عبوة أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط كميات من الأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى، فضلاً عن ضبط مجموعة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط عدداً من الصيدليات تعمل بدون صيدلى، جاءت تلك الحملة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدداً من المحاضر، بالإضافة إلى ضبط عبوات أدوية منتهية الصلاحية بلغت 240 علبة، فضلاً عن ضبط 10 أصناف من مستحضرات التجميل غير مسرح بها من وزارة الصحة، كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير محضر لأحد الصيدليات والتى تعمل بدون ترخيص.

معارض أهلا رمضان تقدم هدايا للغلابة فى الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الشوادر الخاصة بتوفير السلع الغذائية التي أفتحت داخل المحافظة بدأت في العمل في جميع المراكز وهناك تنسيق جيد جدا مع التجار وهناك تعاون كبير جدا معهم وتم الاتفاق على سعر إسترشادي مع الغرفة التجارية وما بين ووزارة التموين.

وأضاف غراب أن تم توزيع الأسعار الاسترشادية على كل منافذ البيع بحيث أن المواطن يعرف سعر المتوسط للسلع الغذائية مثل السكر والأرز والمكرونة، مشيرا إلى أن بداخل كل شادر موجود موظف من داخل المحافظة لمتابعة الأسعار.

مواجهة محتكرى السلع فى الشرقية

وتابع محافظ الشرقية أن تم الاتفاق مع التجار بتوفير كافة الخدمات لهم من حيث الإنارة والتجهيزات حتي يتم عرض السلع الغذائية بداخل تلك الشوادر وتوفيرها للمواطنين بكل سهولة.