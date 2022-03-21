/687212/تأهيل-أيمن-حفني-وتدريبات-منفرده-لثلاثي-الزمالك

أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب على هامش مران الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتولى الدكتور عمر المطراوي مهمة تأهيل أيمن حفني حتى يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى، وتحدث فيريرا معه في جلسة سريعة للإطمئنان على حالته قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وتحدث المدرب البرتغالي مع أيمن حفني واعطى له بعض التعليمات، مؤكداً أنه سيعتمد عليه خلال الفترة القدمة.

تدريبات منفردة لثلاثي الفريق

وخاض الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الغني تدريبان منفدره تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال خلال المران.

وأدى الثلاثي تلك التدريبات المنفرده بناء على تعليمات جيسفالدو فيريرا، أثناء تدريبات الفريق الفنية التي خاضها اللاعبين.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو في أخر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا تعادل سلبي، بعدما ودع الفريق البطولة بالخسارة من الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي للمباريات القادمة بالدوري، بجانب مواجهة ساجرادا بالجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ميدو: أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في أفريقيا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الفترة الأخيرة بالقلعة البيضاء والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": لو أنا مسئول في الزمالك كنت سأضع نتائج وإحصائيات الفريق بأفريقيا في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر وليس الأهلي فقط".

وزاد: " الزمالك لم يقدم المطلوب منه في دوري أبطال أفريقيا، وكان يجب أن يكون وضع الفريق مختلف ، ولا يصح أبداً أن يخرج الزمالك للعام الثاني بهذه الطريقة".

وأردف: "أي حد ناوي يقطع في لاعيبة المنتخب أو اختيارات كيروش مش وقته، لازم كلنا نقف ورا الجهاز الفني وكيروش حتى مبارتين السنغال الفارقتين".

وأختتم قائلاً: "تأخر الحكام أصبح أمر معتاد في مباريات الناشئين وماتش "زد و الشيخ زايد" تأخر لمدة ساعة، وهذا لا يصح أن يحدث".