/687211/نجم-مسرح-مصر-محمد-عبد-الرحمن-عن-فيلم-الدعوة-عامة-بحضرله-بقالي-سنتين

بدأ النجم الكوميدي التابع لفرقة مسرح مصر محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتة” تصوير فيلم بعنوان الدعوة عامة، والذي يلعب دور بطولته ويستعد لإطلاقه في صيف 2022، ومن المتوقع أن يحظ الفليم بنجاح كبير نظرًا لشعبيته الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الفليم الجديد لنجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتة” وذلك خلال السطور القادمة.

فيلم الدعوة عامة

يعتبر الفيلم هو التعاون الثاني لمحمد عبد الرحمن مع المؤلفين أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم الخطة العايمة، وفيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

دور محمد عبد الرحمن في الفيلم

وقد صرح محمد عبد الرحمن سابقًا عن دوره في الفيلم، قائلًا: بلعب دور شاب بيتخانق مع أمه وحياته بتتقلب بعدها، ونوع الفيلم ده بحبه.. مزيج من الأكشن والكوميديا والإثارة”.

وأردف عبد الرحمن، قائلًا:بحضر لفيلم الدعوة عامة من سنتين، السيناريو عجبني وضحكني جدًا، وهو ثالث بطولة سينمائية ليا، وأتمنى يعجب الجمهور”.

أبطال فيلم الدعوة عامة

وبجانب محمد عبد الرحمن، يشارك في بطولة الفيلم النجمان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، وقد نافس محمد عبد الرحمن في شباك التذاكر المصري بفيلمين الخطة العايمة وخير وبركة، وقد حققوا نجاح جماهيري كبير وقت عرضهم.

مسلسل فيصل إكس ابو كليبس

و قد أعلن محمد عبد الرحمن مؤخرًا عمله الجديد بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل في أقرب وقت.

كما بعد النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته الأولى بمسرح مصر وحتى نصل لأحدث أعماله الحالية، وقد حقق نجاح باهر في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة السابقة مثل: لص بغداد والواد سيد الشحات وفيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم وغيرها

وقد حصل محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل مسلسل أون لاين، بعد نزول مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، كما قد حصل عبد الرحمن أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب والذي حقق نجاح باهر.