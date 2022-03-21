/687208/محافظ-الدقهلية-يتابع-تنفيذ-مشروعات-الخطة-الاستثمارية-للعام-الحالى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لأعضاء اللجنة العليا للاستثمار حضره الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والأستاذة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة،وتناول "مختار" خلال الإجتماع استعراض عددا من الطلبات المقدمة للجنة لإقامة عددا من المشروعات بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة.

وقد تقرر خلال الإجتماع إرجاء البت في الطلبات المقدمة حيث أكد " مختار " على ضرورة استيفاء الطلبات المقدمة للجنة جميع المستندات وإنهاء كافة الإجراءات المسبقة من جميع الجهات المعنية للعرض على اللجنة حيث أن اللجنة العليا هي التي تعطي الموافقة الأخيرة للبدء في تنفيذ المشروعات، كما وجه “محافظ الدقهلية” لضرورة قيام لجان المعاينة بالتصوير علي الطبيعة المعاينات لمواقع المشروعات بمشاركة الوحدات المحلية المختصة والجهات التنفيذية المعنية وعرض تقارير مفصلة بشأنها مستوفاه كافة المستندات.

وقد أكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والعمل الجاد من قبل كافة الأجهزة التنفيذية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم وذلك وفقا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن حضر الاجتماع مسئولي الإسكان والتموين والقوي العاملة والحماية المدنية والصندوق الاجتماعي ورؤساء مراكز السنبلاوين والمنصورة واجا وبلقاس ومديروا عموم الإدارات المعنية بالجهات التنفيذية وديوان عام المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع توفير السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

في اليوم الثالث من أفتتاح معرض" أهلًا رمضان "الذي افتتحه محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، يوم الخميس الماضي إقبالا جماهيريا كبيرا، وأكد التجار إن إقبال المواطنين كبير على شراء المنتجات مؤكدين أن غالبية البضائع نفدت وأحضروا المزيد وان المعرض يشهد إقبال كبير جدا منذ اليوم الأول من افتتاحه ومازال التوافد والإقبال علي المنتجات مستمر.

يشمل المعرض كافة السلع والمنتجات منها ،اللحوم بمختلف أنواعها، وياميش رمضان، والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة، وسط إشادة كبيرة من الزبائن وأكدوا أن هذا العام يشهد تخفيضات علي السلع بشكل أكبر من كل عام وأضافوا ان السلع متوفرة بشكل وكميات كبيرة واشادوا بتنظيم المعرض لهذا العام عن الأعوام الماضية .