احتفالا بعيد الأم.. مستشفيات قنا توزع الهدايا والورود على الأمهات المرضى

وزرعت مديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الاثنين، الورود والهدايا العينية للأمهات المرضى المترددات على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والود بين المرضى وأطقم الأطباء والتمريض والعاملين.

دوت الخليج

الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، من جانبه أوضح أنه تم تقديم الورود والهدايا للأمهات المرضى بوحدات الغسيل الكلوى كتعبير بسيط عن الامتنان والتقدير لمن أفنين حياتهن وصحتهن لرعاية أبنائهن، وكذلك بهدف رفع معنوياتهن مما ينعكس بشكل إيجابى على رحلة العلاج، وأعرب لهن عن تمنياته بالشفاء العاجل. وعبرت الأمهات عن سعادتهن بهذه الفعاليات وحرص مسئولى قطاع الصحة وإدارات المستشفيات على مشاركتهن الاحتفال بكافة المناسبات الاجتماعية والدينية والقومية.

قافلة طبية مجانية بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز ابوتشت

و قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز ابوتشت ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأشار محافظ قنا، إلى أن القافلة ضمت ٥ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٢٥ حالة بواقع " ٤٢٦ حالة طب اطفال ، ١٤٩ حالة أمراض باطنة ، ٧٨ حالة جراحة عامة ، ٣٩ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٣٣ حالة تنظيم أسرة "

القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ٧٦ حالة

وأضاف الداودي بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٧٦ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٧٧ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .