نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث سعر للدولار والعملات الأخرى في مصر بعد ارتفاعها بشكل مفاجىء في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار والعملات الأخرى، ارتفعت أسعار العملات في البنوك بشكل غير مسبوق صباح اليوم، حيث بلغت قيمة الارتفاع في أسعار الدولار بالمقارنة لسعره يوم أمس الأحد 20 مارس 2022 نحو ما يزيد عن 2.50 جنيه، وهذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار أدي بلاشك إلى زيادة أسعار جميع العملات المتداولة في البنوك.

أحدث سعر للدولار والعملات الأخرى في البنوك بعد الارتفاع المفاجئ :-

يعد الارتفاع الكبير في اسعار العملات اليوم، بمثابة تحرير جديد لسعر الصرف في مصر، والذي اتخذته الحكومة المصرية عام 2016، ومن المتوقع أن يظل سعر الدولار مرتفعاً عدد من الأيام، ثم بعد ذلك يحدث الانخفاض في السعر، إلى أن يستقر السعر، وذلك كما حدث في عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف.

وقد أعلن البنك الأهلي المصري عن أخر سعر للعملات بما في ذلك الدولار في نهاية تعاملات البنك حيث سجل السعر في نهاية التعاملات ما يلي:-

وقد أعلن بنك مصر عن أحدث سعر للدولار وغير من العملات الأخرى من خلال التقرير التالي:-

ويعد الدولار هو العنصر الأساسي المؤثر في النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري، حيث أن الارتفاع يعني ارتفاع كافة السلع والخدمات المرتبطة به، كذلك فإن الانخفاض يعني انخفاض أسعار السلع والخدمات المرتبطة به، ولهذا فقد أعلنت الحكومة المصرية ولكي تتم مواجهة هذه الارتفاعات المتتالية في الدولار، فقد أعلنت عن سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيه للسلع الأساسية، وهو السعر الذي على أساسه يتم شراء السلع من الخارج وسوف يظل هذا السعر معمولاً به حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقد أثرت الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الحرب ليس بين روسيا وأوكرانيا فقط، بل هي بين روسيا والدول الغربية وحلف الناتو، والذي رأي عدم التدخل في الأزمة الدائرة بشكل مباشر عسكرياً، حتى لا تكون هناك حرب عالمية ثالثة، ويؤدى إلى تداعيات خطيرة على كافة دول العالم خاصة إذا ما تم استخدام الأسلحة النووية، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من الدول الغربية والناتو بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، سيكون له أثر كبير في اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية.