وزيرة التضامن: بدء دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»

أكدت الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي، أنه سيتم دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من أول أبريل المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأضافت الوزيرة في تصريحات أن الوزارة بصدد أيضا إصدار حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان، وعيد الفطر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برامج الحماية الاجتماعية، تسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر، موضحة أنه تم التوسع فى قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والاولى بالرعاية في مصر لتشمل 9,5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ حوالي 4 ملايين أسرة مستفيدة، بميزانية تصل الى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بعد أن كانت 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون شخص، خلال انطلاق الدعم عام 2014.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 364 و 687 مستفيدا، ووصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم "كرامة" مليونا و328 ألفًا و884 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون، و108 آلاف، و343 مستفيدًا، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات.

وفيما يخص السيدات، أكدت نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 71% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5% حيث تحصل السيدات على 14 مليار جنيه سنويا، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم حوالي 4,5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم أيضًا إعفاء 5٫5 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.