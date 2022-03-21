مساعد وزير الخارجية يستقبل مبعوث حكومة الصين للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم الإثنين، السفير تشاى جيون، المبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط والذى يزور القاهرة فى إطار جولته بالمنطقة، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية التى تربط مصر والصين والمصالح المشتركة التى تجمع البلدين.





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