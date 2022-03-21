تموين الشرقية تضبط 2.8 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

جدة - نرمين السيد - ذكرت محافظة الشرقية- فى بيان، اليوم- أن المحافظ ممدوح غراب، كلف وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، فقامت إدارة تموين الزقازيق بشن حملة تموينية وتفتيشية على المحال التجارية والمخابز بنطاق المركز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
أضافت المحافظة أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن ومحل تجارى بناحية "طاروط" مركز الزقازيق، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر (دقيق بلدى ونخالة خشنة)، وتم التحفظ على 40 جوال دقيق بلدى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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