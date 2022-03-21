جدة - نرمين السيد - كما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من تجهيزات صرف مقابل الإجازات للمحالين على المعاش فى مارس 2018 كمرحلة أولى. وأكدت الوطنية للإعلام، أن العمل والتنسيق يتم بشكل متواصل ولا تدخر أيه جهود فى سبيل الانتهاء من صرف مستحقات العاملين بها فى أسرع وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام: صرف العلاوة الخاصة لعام 2020 مع مرتب إبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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