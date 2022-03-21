محمد عز يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «نقطة عامية»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة الفنان محمد عز في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «نقطة عامية».

محمد عز بمسلسل «نقطة عامية»

نشر عز البوستر الدعائي لمسلسل «نقطة عامية» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "مسلسل النقطة العامية رمضان إن شاء الله على منصة وياك.. كرمك يارب وتوفيقك".

أبطال مسلسل «نقطة عامية»

المسلسل ينتمي للدراما السيكو ويتناول أحداثه في ١٥ حلقة، ويشارك في بطولته أيتن عامر و محمد عز و هاجر الشرنوبي وإيهاب فهمي وضيف شرف الفنان صلاح عبدالله.

محمد عز يحتفل بعيد الأم

من جانبه، حرص الفنان محمد عز، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم، بصورة مع والدته نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، موجهًا لها رسالة قائلة: "أمي وروحي كل سنة وانتي عمري كله والنور اللي منور حياتي كلها كل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم اللي فارقونا".

هذا و يشارك الفنان محمد عز، كضيف شرف في مسلسل «العائدون» للنجم أمير كرارة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم.

جسد الفنان محمد عز دور المجند خالد علي موسى في مسلسل الإختيار الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2020، وقد أعرب محمد عز عن سعادته البالغة بمشاركته في هذا العمل وقد أكد قائلاً: “ربنا شرفنا بأن نكون جزء صغير في تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين سوف نظل نتذكرهم ونحفظ أسماءهم وأشكالهم حتى يوم الدين”، كما نشر صورة لشهداء كمين البرث الحقيقيين الذين يتحدث عنهم المسلسل وتابع مدوناً الآية الكريمة “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون”، وأضاف قائلاً: “اللي في الصورة دي هما الأبطال.