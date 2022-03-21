/687205/بفرمان-من-فيريرا-تدريب-بدني-شاق-للاعبي-الزمالك

خاض لاعبوا الزمالك التدريبات اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة البرتغالي جيفسالدو فيريرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخصص فيريرا فقرة للتدريبات البدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، الذي عمل على رفع المعدل البدني للاعبين خلال الفترة الحالية، ليعودوا بشكل أفضل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وتابع فيريرا التدريبات البدنية بعد التشاور مع أندريه فيليب مدرب الأحمال، حول المعدل البدني الذي يريده أن يصل للاعبين خلال اللقائات المقبلة للقلعة البيضاء.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو في أخر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا تعادل سلبي، بعدما ودع الفريق البطولة بالخسارة من الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي للمباريات القادمة بالدوري، بجانب مواجهة ساجرادا بالجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور عن قضايا ممدوح عباس والخطيب

مرتضي منصور: ممدوح عباس عنده 13 مليار دولار، 36 فيلا فى اسبانيا، وبيطلع يكدبني، و18 شركة، طب أتبرعوا للنادي عيزين نجدد لحد، حد منكم يجبلنا مثلاً 50000 ألف جنية، لكن احنا شطرين بس أنا زملكاوي”.

مرتضي منصور لعمرو أديب: اتق شر الحليم إذا غضب، الشخصية الجديدة اللي لبسها دلوقتي زهقت منها، الهادي الجميل الملاك الطاير، هتشوفوا الوجه الحقيقي بتاعي.

مرتضي منصور: فى عيل أسمة عمرو أديب، أنا بقول لكرم جبر أنت خايف من Mbc مصر ليه؟، ده فيها بنت أسمها ياسيمن عز لامؤاخذة شوف بتعمل أي كل يوم خميس".

مرتضي منصور: مع أحترامي للشعب السعودي أنتم مش رايحين تحضروا مطرب ده أرجوز مصري

طارق حامد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 88 يوم

وعاد طارق حامد للمشاكة مرة أخرى مع الزمالك بعد غياب 88 يوم بسبب الإصابة.

وشارك طارق حامد أمام بترو أتليتكو بعدما دخل بديلاً لمحمد أشرف روقا في الدقيقة 62، ليسجل أول حضور له منذ 88 يوم.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركية غاب على أثارها عن الزمالك في المباريات السابقة.

ويعد طارق حامد من أفضل اللاعبين داخل نادي الزمالك، حيث أعتمد عليه جميع المدربين السابقين للقلعة البيضاء، وقطعة لا غنى عنها في وسط الفريق الأبيض

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعدما خحسر اللقاتء الماضي أمام الوداد، في المقابل حقق بترو أتليتنكو الفوز على ساجرادا ليتأهل بجانب الوداد قبل النهاية بجولتين.