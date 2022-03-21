/687202/أحمد-سعد-يوجه-رسالة-شكر-لوالدته-في-عيد-الأم-السبب-في-كل-حاجة-حلوة

وجه الفنان المصري أحمد سعد رسالة شكر وتقدير وامتنان لوالدته بمناسبة عيد الأم على جهودها معه طيلة حياته، داعيًا المولى عز وجل أن يديمها بخير.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان أحمد سعد لوالدته بمناسبة عيد الأم.

أحمد سعد برفقة والدته

نشر سعد صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: "أمي الحبيبة شكرًا على كل حاجة حلوة في حياتي لأنك السبب فيها.. كل سنة وأنتي طيبة".

أحمد سعد يثير سخرية الجمهور

على الصعيد الآخر، أثار الفنان أحمد سعد، سخرية جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رقصه على أغنيته الشهيرة «سايرينا يا دنيا»، والتي قدّمها ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مقطع فيديو له، وهو يرقص على أغنية «سايرينا يا دنيا»، مُعلقًا عليها بقوله: «يلا مين هيعرف كده.. تحدي».

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها «الحمد لله الذي نجَّانا»، كما ألحقتها بتغريدة أخرى كتبت فيها «مش قادرة».

كلمات أغنية سايرينا يا دنيا

وتقول كلمات الأغنية:

شيلة اتقل من الجبال كتفي محني ضهري مال فجأة يجئ يجئ احتمال بس يجئ معاه ألف مليون سؤال دنيا عافية ولا سالكه سكة ماشية ولا هالكة دي الإجابة ولا ليها مالكه دي اختيارنا يعني حالنا ولا طول عمره اضطرار

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا صدقيني لو بأيدي كنت اشيلك بين وريدي

كنت أنور عشان تقيدي كنت اشقلك حجر واعدي بيكي كنت اقطف من الدنيا خيرها كنت آبقا نجمك في ليلها كنت أزيح هموم الكون بكف واخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك أمان

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا ناس في وادي وناس في وادي واحنا منهم فين السعادي

صعب أطولهم ولا عادي مين في الدنيا عمرة كان دائم له حال بكرة جائز يجئ قدي يكون في صفي مش جاي ضدي وإن مجاش ماهو راح يعدي ومسيرها مركبنا تجبنا في يوم من الأيام

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا.