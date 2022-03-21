بطريقة مميزة.. هكذا احتفلت شيرين عبد الوهاب بوالداتها بمناسبة عيد الأم «فيديو»

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دوت الخليج يرصد لكم إحتفال شيرين عبد الوهاب بعيد الأم بطريقة مميزة وذلك خلال السطور القادمة.

شيرين عبد الوهاب ووالدتها

شاركت شيرين متابعيها بفيديو عبر إنستجرام جمع العديد من اللقطات بينها وبين والدتها، والذي أوضح تجميعها لوجود بعض اللقطات منذ بداية الفنانة شيرين والتي ظهرت فيه والدتها تقول: شيرين طول عمرها مشرفاني، وقد نال إعجاب متابعيها بشكل كبير وتفاعلوا مع الفيديو داعين الله أن يديمها لها ويعطيها الصحة والعافية.

ياسمين عز وشيرين عبد الوهاب

ومن الجدير بالذكر، أن قالت ياسمين عز في بداية حلقتها اليوم السبت خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «حزب أعداء الحياة والجماعة اللي مش بيعجبهم العجب، سابوا كل الطاقة الإبجابية في الفيديو، وأعدوا يتريقوا على العريس، ويقولوا شوفوا برقص ازاي، هي عروسته مش ماليا عنيه ولا أي، شوفوا بيبص لشيرين أزاي، الراجل في فرحه ومبسوط، هيكشر يعني».

وتابعت: «في بعض الناس، عايزين يوقعوا بين العريس والعروسة، ليه طيب، وفي ناس تانية مسكت في بطن شيرين، وقالوا أن شيرين حامل يبقا حسام حبيب طلاقها عشان مكنتش عايزا تخلف، وهاتك تحليلات».

حمل شيرين عبد الوهاب

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، مجموعة صور وفيديوهات للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف مصمم الأزياء، أحمد ياسين، والذي بدأو في البداية بتوجيه انتقادات لاذعة لمصمم الازياء بسبب طريقة رقصه على أنغام أغنيات شيرين عبد الوهاب في حفل زفافه.

وجذب انتباه بعض رواد السوشيال، ظهور شيرين عبد الوهاب خلال الحفل ببطن منتفخة، ما جعل الجمهور يتسائل هل شيرين عبد الوهاب حامل من حسام حبيب، أما هو مجرد زيادة وزن، وإهمالها لنفسها في الآونة الأخيرة هو من تسبب في ظهورها بهذا الشكل، ولكن صرحت شيرين لتحيا مصر قائلة: ««مش حامل أنا باكل كتير اليومين دول».