/687193/علاوة-خاصة-15-لغير-المخاطبين-بالخدمة-المدنية--بحد-أدنى-100-جنيه-شهريا-بداية-من-شهر-إبريل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد محيط، منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهري اعتبارًا من الشهر المقبل.

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جاء هذا فى خطة الحكومة لإصدار عدد من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وقال معيط، أنه اعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريا، ودون حد أقصى، إضافة إلى منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيظ، إلى أنه اعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل، سيتم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيها لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيها لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيها لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيها لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيها لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيها لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريا بداية من شهر إبريل

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.