«هن الخير والبركة»...«عيد ست الحبايب فى عيون نواب التنسيقية».. القط: الأم المصرية لها طبيعة فريدة..القناوى:نهر لا ينضب من العطف والحنان..منال هلال:السند والأمان .. عمارة:جزاهم الله خيرالجزاء

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تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، إضافة إلى أنها تقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

دوت الخليج

كما هنأت التنسيقية أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث أكد أعضائها أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعا.

ويستعرض موقع دوت الخليج أبرز التهاني التي قدمها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ، للأمهات فى عيدهن

النائب محمود القط لـ تحيا مصربعيد الأم: « المصرية لها طبيعة فريدة»

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة لكل امهات مصر، على ما يبذلونه من جهدا فى تربية النشء والأجيال الواعدة.

وأكد القط، أن الأحتفال “ بعيد الأم” يعتبر يوما للتذكرة بأن الإنسانية لها جذور من العطف و الحنان و الصبر و تحمل المشاق، موضحا أن هذه الجذور تتمثل في شخصية الأم.

وأوضح، إن شخصية الأم المصرية لها طبيعة فريدة من نوعها تجعلنا نقف لها تقديرا واحتراما اليوم و كل يوم، مضيفا” كل عام و أنتن خير سيدات العالم”.

أحمد القناوي في عيد الأم لـ دوت الخليج: كل أنثى أم وإن لم تلد

ووجه النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، قائلا: كل أنثى أم، وإن لم تلد، فكل عام أمهاتنا بخير وسعادة.

وأضاف القناوي،: كلمة أم حروفها صغيرة ولكنها تحتوي علي أكبر المعاني من الحب والتضحية والحنان، فهي نهر لا ينضب من العطف والحنان، فهي تعطي ولا تنتظر مقابل، فالبيوت دون الأمهات الصالحة قبور.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأم هي الصديقة الأولي، وهي حجر أساس البيت، فالبيوت تبني بالأمهات الصالحة، مضيفا: ربنا يخلى اللى عايشين ويرحم اللى ربنا أفتكرهم.

النائبة منال هلال لـ تحيا مصربعيد الأم: « الأمهات هن الخير والبركة فى حياتنا»

كما توجهت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير والشكر والامتنان لكل الأمهات فى عيدهم اليوم، والذي يوافق 21 من مارس من كل عام،مضيفة “ في عيد الأم بشكر كل أم على عطائها اللامحدود، علي السند والأمان ودفا العيلة، على الحب الحقيقي غير المشروط”.

وتابعت عضو مجلس النواب، “بقول لكل أم أنت الخير والبركة وأساس الجمال والحنان في حياتنا..في عيد الأم بفتكر كل اللي رحلوا عن دنيانا وبقوا في مكان احسن ولكن دائما معانا بذكرياتهم الجميلة واثرهم اللي مش ممكن ننساه”.

وطالبت النائبة منال هلال، كل أم بضرورة أن تكون دائما فى حالة تطوير لذاتها بالعلم والدراسة والعمل، مؤكدة أن هذا هو السبيل الرئيسي لحجز المكانة اللي تستحقها في المجتمع، وتستطيع من خلالها أن تؤسس حياة كريمة لاسرتها.

النائب محمد عمارة لـ دوت الخليج بعيد الأم: «شكرا لكل أم تعبت وربت وكبرت»

قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لكل الأمهات بمناسبة “ عيد الام”، موجها لهم الشكر على كفاحهن على مدار الأيام والسنين، مضيفا” شكرا لكل أم تعبت وربت وكبرت..وشكر خاص للأم المصرية الأصيلة”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ”أنا شفت جنسيات كتير لكن مشفتش زي الأم المصرية في تربيتها لأولادها وخوفها عليهم ومدى حرصها على الاعتناء بهم وتحمل مالايتحمله بشر فجزاهم الله خير الجزاء”.

وأختتم النائب محمد عمارة،”وإلى كل الامهات اللاتي سبقن إلى دار الحق عليكم الرحمات من رب الرحمات...شكرا يا أمي”.